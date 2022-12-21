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12:16, 21 декабря 2022Мир

Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином

Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с Си Цзиньпином в Пекине

Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности Росии Дмитрий Медведев продемонстрировал знание китайского языка на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

«Нихао», — поприветствовал Медведев китайского лидера. В ответ Си Цзиньпин заявил, что рад встрече с российским политиком. «Взаимно», — сказал перешедший на русский зампред Совбеза, который потом поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии Китая.

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Си Цзиньпин в среду, 21 декабря, встретился с Медведевым. Переговоры прошли в государственной резиденции в Пекине. Китайское издание Tianmu News сообщило, что Медведев посетил столицу КНР по приглашению китайской Коммунистической партии.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах председателя КНР и президента России Владимира Путина. Встреча состоится в последних числах декабря. Газета The Wall Street Journal заявляла о намерении председателя КНР Си Цзиньпина увеличить долгосрочную ставку на Российскую Федерацию.

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Глеб Бажуткин
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