Названа цена нового «Москвича»

Стоимость нового кроссовера «Москвич 3» составит 1,9 миллиона рублей

Новый кроссовер отечественного производства «Москвич 3» в базовой комплектации будет стоить от 1,97 миллиона рублей. Такую цену завод «Москвич» озвучил в своем Telegram-канале.

Автомобиль будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Приобрести его можно будет в 11 дилерских центрах Москвы, среди которых Рольф Центр, ТЦ Кунцево, Авторусь Измайлово, Автопассаж и другие.

В следующем году компания планирует расширить присутствие в крупных российских городах-миллионниках. «Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга», — рассказал гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Итоговая стоимость кроссовера совпала с предположительной, которую в конце ноября называл источник ТАСС на авторынке. «Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта.

О том, что московский завод, расположившийся на месте бывшего предприятия концерна Renault, возобновил серийное производство, стало известно 23 ноября. Компания планирует произвести в текущем году 600 автомобилей, из которых 200 будут электрическими. В планы завода на следующий год входит почти стократное увеличение производства — до 50 тысяч обычных автомобилей и до 10 тысяч электрокаров. В 2025 году завод ожидает выпуска 120 тысяч машин, в числе которых будет 25 тысяч электромобилей.