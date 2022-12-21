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12:54, 21 декабря 2022Россия

В Кремле порассуждали о возможном намерении Путина протестировать «Москвич 3»

Песков заявил, что президент Путин пока не намерен тестировать кроссовер «Москвич 3»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не намерен тестировать новый кроссовер «Москвич 3», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его рассуждения приводит РИА Новости.

Он отметил, что в Кремле с радостью встретили известие о запуске производства кроссоверов. «Безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки было запущено производство. Мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что новый кроссовер отечественного производства «Москвич 3» в базовой комплектации будет стоить от 1,97 миллиона рублей.

Автомобиль будет представлен в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. Приобрести его можно будет в 11 дилерских центрах Москвы, среди которых «Рольф Центр», ТЦ «Кунцево», «Авторусь Измайлово», «Автопассаж» и другие.

О том, что московский завод, расположившийся на месте бывшего предприятия концерна Renault, возобновил серийное производство, стало известно 23 ноября. В планы завода на следующий год входит почти стократное увеличение производства — до 50 тысяч обычных автомобилей и до 10 тысяч электрокаров.

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Анна Щербакова
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