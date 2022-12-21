В Кремле порассуждали о возможном намерении Путина протестировать «Москвич 3»

Песков заявил, что президент Путин пока не намерен тестировать кроссовер «Москвич 3»

Президент России Владимир Путин пока не намерен тестировать новый кроссовер «Москвич 3», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его рассуждения приводит РИА Новости.

Он отметил, что в Кремле с радостью встретили известие о запуске производства кроссоверов. «Безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки было запущено производство. Мы знаем, что определенный дефицит легковых машин на рынке сейчас есть, по понятным причинам», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что новый кроссовер отечественного производства «Москвич 3» в базовой комплектации будет стоить от 1,97 миллиона рублей.

Автомобиль будет представлен в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. Приобрести его можно будет в 11 дилерских центрах Москвы, среди которых «Рольф Центр», ТЦ «Кунцево», «Авторусь Измайлово», «Автопассаж» и другие.

О том, что московский завод, расположившийся на месте бывшего предприятия концерна Renault, возобновил серийное производство, стало известно 23 ноября. В планы завода на следующий год входит почти стократное увеличение производства — до 50 тысяч обычных автомобилей и до 10 тысяч электрокаров.