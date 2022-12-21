В Якутии напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение

В Якутии 38-летнего ранее судимого мужчину отправят на принудительное лечение по делу о сексуальном насилии в отношении четырех россиянок. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

По данным ведомства, в период с 11 по 17 октября на улицах города он подходил к незнакомым девушкам и, применяя к ним насилие, совершал действия сексуального характера.

Личность нападавшего была установлена участковым. Суд поместил фигуранта в СИЗО. В ходе расследования выяснилось, что он был психически болен и не мог осознавать опасность своих действий.

7 декабря сообщалось, что житель Арзамаса получил 20,5 года колонии за похищение и насилие над девочками