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12:16, 21 декабря 2022Силовые структуры

Напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение

В Якутии напавшего на четырех девушек насильника отправят на принудительное лечение

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Якутии 38-летнего ранее судимого мужчину отправят на принудительное лечение по делу о сексуальном насилии в отношении четырех россиянок. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

По данным ведомства, в период с 11 по 17 октября на улицах города он подходил к незнакомым девушкам и, применяя к ним насилие, совершал действия сексуального характера.

Личность нападавшего была установлена участковым. Суд поместил фигуранта в СИЗО. В ходе расследования выяснилось, что он был психически болен и не мог осознавать опасность своих действий.

7 декабря сообщалось, что житель Арзамаса получил 20,5 года колонии за похищение и насилие над девочками

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Елизавета Новикова
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