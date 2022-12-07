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20:02, 7 декабря 2022Силовые структуры

Россиянину дали 20 лет за похищение девочек и сексуальное насилие над ними

Житель Арзамаса получил 20,5 года колонии за похищение девочек и насилие над ними

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Арзамасе суд приговорил к 20,5 года лишения свободы 44-летнего местного жителя за сексуальное насилие над девочкой и похищение троих школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 12 февраля 2021 года он надругался над 11-летней девочкой. Через три дня он попытался похитить 14-летнюю школьницу. После неудачи мужчина сумел увести двоих малолетних детей, однако им удалось сбежать от него. После чего преступник, угрожая ножом, похитил и удерживал в своей квартире 12-летнюю девочку. Она смогла связаться с отцом, который вызвал полицию. Педофила задержали.

Оказалось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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Любовь Ширижик
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