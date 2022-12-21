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15:08, 21 декабря 2022Наука и техника

Выход астронавтов НАСА за борт МКС отменили из-за космического мусора

ТАСС: выход астронавтов НАСА за борт МКС отменили из-за космического мусора

Фото: Shutterstock

Выход в открытый космос астронавтов НАСА Фрэнка Рубио и Джоша Кассада, которые должны были провести монтажные работы по модернизации энергоснабжения Международной космической станции (МКС), отменен. Об этом со ссылкой на космонавта «Роскосмоса» Дмитрия Петелина сообщает ТАСС.

По его словам, выход астронавтов в открытый космос отменен из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

Агентство напоминает, что в настоящее время на борту МКС находятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также астронавты Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Николь Манн и Коити Ваката.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что пристыкованный к Международной космической станции (МКС) российский корабль «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом.

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Иван Потапов
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