В «Роскосмосе» назвали возможную причину повреждения радиатора «Союза МС-22»

«Роскосмос»: «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) российский корабль «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом. Возможную причину произошедшего в эфире телеканала «Россия 24» назвал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости — либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости», — сказал он.

Ранее эксперт по космосу Дмитрий Струговец сообщил, что из-за утечки на «Союзе МС-22» российский экипаж МКС лишился корабля-спасателя.

15 декабря стало известно, что на российском корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Из-за этого отменили выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.