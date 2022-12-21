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11:12, 21 декабря 2022Наука и техника

В «Роскосмосе» назвали возможную причину повреждения радиатора «Союза МС-22»

«Роскосмос»: «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) российский корабль «Союз МС-22» мог быть поврежден космическим мусором или микрометеоритом. Возможную причину произошедшего в эфире телеканала «Россия 24» назвал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Повреждения оказались внешнего контура, по всей видимости — либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости», — сказал он.

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Ранее эксперт по космосу Дмитрий Струговец сообщил, что из-за утечки на «Союзе МС-22» российский экипаж МКС лишился корабля-спасателя.

15 декабря стало известно, что на российском корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Из-за этого отменили выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

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Даниил Иринин
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