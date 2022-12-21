В США рассказали о проблемах с европейскими ракетами

SpaceNews: авария Vega C нанесла ущерб Arianespace и Airbus

Авария итальянской легкой ракеты Vega C нанесла ущерб Arianespace и Airbus, а также ставит под сомнения возможности Европы самостоятельно проводить запуски носителей космического назначения. Об этом пишет американское издание SpaceNews.

Американское издание напоминает, что в ходе пуска, состоявшего ночью 21 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, легкая ракета Vega C примерно через 2 минуты 27 секунд после старта упала. В головной части носителя располагались спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6, которые утеряны.

Согласно Arianespace, авария произошла в результате неполадок в работе второй ступени Zefiro-40. Издание напоминает, что в текущем году это был второй запуск Vega C. Первый, состоявшийся 13 июля, был успешным. До этого у Vega были неудачные пуски в 2019 и 2020 годах.

«Провал Vega C наносит еще один удар по европейским усилиям по сохранению возможности самостоятельно проводить пуски ракет космического назначения. Vega C была одним из краеугольных камней этой стратегии, наряду со все еще находящимся в разработке носителем Ariane 6», — пишет издание.

SpaceNews отмечает, что неудачный пуск Vega C нанес удар и по компании Airbus, в интересах которой запускались космические аппараты Pleiades Neo, впервые оснащенные лазерными каналами передачи данных.

В ноябре SpaceNews написало, что правительства Франции, Германии и Италии подписали соглашение о «будущем эксплуатации ракет в Европе», в рамках которого планируется заняться совместной разработкой носителей космического назначения.