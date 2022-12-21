Бузова повторила вирусный танец Уэнсдэй в оголяющем грудь платье и была обругана

Бузова повторила танец из сериала «Уэнсдэй» в оголяющем грудь платье и подверглась критике

Российская певица Ольга Бузова повторила вирусный танец из сериала «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона и подверглась критике в сети. Соответствующий ролик и комментарии опубликованы в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила видео, в котором она выполняет танцевальные движения, ставшие вирусными в соцсетях после выхода упомянутого многосерийного фильма. Телеведущая снялась в кожаном платье с вырезами в области декольте, которые частично оголяли ее грудь, в сочетании с чокером брена Moschino из коллаборации с маркой H&M.

Подписчики не оценили видео поп-исполнительницы и обругали ее в комментариях под публикацией. «Как всегда треш», «У вас точно есть грудь?», «Лучше не танцуй», «Можно было и тоньше тряпочку завязать, все равно закрывать нечего», «Хватит смешить народ», — высказывались фанаты.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс. В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.