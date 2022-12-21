Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:03, 21 декабря 2022Экономика

ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии

Зампред ЦБ Чистюхин заявил, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии пока нет

Фото: Shutterstock

Решения по разблокировке активов НРД от Бельгии по Euroclear пока нет, указал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что подобное решение сейчас есть только от Люксембурга — по Clearstream.

«Сегодня есть только люксембургская лицензия, бельгийской пока нет», — заявил Чистюхин. Ранее он говорил, что «буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг».

Ранее в декабре стало известно, что Минфин Люксембурга выдал лицензию, которая позволяет разблокировать часть замороженных из-за санкций активов российских инвесторов. Речь идет о средствах (ценных бумагах и купонном доходе), которые застряли в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали тайной подготовки поездки Зеленского в Вашингтон
Ранее судимый бригадир застрелил рабочего из обреза и сбросил его тело в болото
Названы самые популярные у туристов города
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
«Одноклассники» представили масштабное обновление
Преследователем сына Илона Маска оказался сумасшедший курьер с шифровками Граймс
Открытие сезона на «Розе Хутор» отложили из-за аномального тепла
Псаки назвала причину поездки Зеленского в США
Гузеева станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале
Названа лучшая игра года на PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.