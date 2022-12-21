Еще одна страна разрешила высвободить часть средств россиян из-под блокировки

Бельгия вслед за Люксембургом выдала разрешение на разблокировку части активов НРД

Еще одна страна Европы разрешила высвободить часть средств россиян из-под блокировки. Вслед за Люксембургом Бельгия выдала разрешение на разблокировку части активов Национального расчетного депозитария (НРД), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

Уточняется, что Бельгия выдала разрешение на разблокировку до 7 января части активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД. Иными словами, российским инвесторам дадут возможность получить право на использование активов. По словам Чистюхина, в настоящее время НРД «занимается вопросом осмысления того, что дает это разрешение».

Ранее в декабре стало известно, что Минфин Люксембурга выдал лицензию, которая позволяет разблокировать часть замороженных из-за санкций активов российских инвесторов.

Речь идет о средствах (ценных бумагах и купонном доходе), которые застряли в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года. Инвесторам вернут доступ к активам только для прекращения всех операций, контрактов и других соглашений. Лицензия будет действовать до 7 января 2023 года включительно.