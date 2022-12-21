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09:46, 21 декабря 2022Забота о себе

Гвинет Пэлтроу рассказала о методике переживания разрыва отношений

Гвинет Пэлтроу заявила, что дружит с бывшими благодаря методике осознанного расставания

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

50-летняя актриса и основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу заявила, что благодаря методике так называемого осознанного расставания может дружить с бывшими избранниками. Об этом способе переживания разрыва актриса, которую цитирует сайт HypeBae, рассказала в социальных сетях.

Один из поклонников задал Пэлтроу вопрос о том, дружит ли она с бывшими партнерами. «Я верю в осознанное расставание, — ответила она. — Когда ты проводишь значительное количество времени с кем-то, неплохо превратить эти отношения в дружбу. Я не хочу ругаться ни с кем, если это в моих силах».

Психотерапевт Кэтрин Вудворд Томас разработала методику осознанного расставания после того, как развелась с мужем после десяти лет брака. На своем сайте она объясняет, что такое расставание делится на пять этапов. Сначала нужно принять свои эмоции и пережить их; затем признать часть своей ответственности за расставание; после чего развеять связанные с расставанием страхи, забыть обиды и начать отношения с бывшим партнером в новом формате.

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Александра Лисица
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