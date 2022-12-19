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20:37, 19 декабря 2022Забота о себе

Хелена Бонем Картер рассказала о странном способе пережить развод с Бертоном

Хелена Бонем Картер призналась, что носила траур из-за расставания с Тимом Бертоном

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Актриса Хелена Бонем Картер призналась, что из-за расставания с режиссером и отцом своих детей Тимом Бертоном носила траур. Таким странным способом она пережила разрыв, сообщило издание Independent со ссылкой на Therapy Works.

Бонем Картер и Бертон прожили в фактическом браке 13 лет, официально не оформив отношения. Однако актриса назвала их разрыв разводом.

Я болезненно переживала развод. Если у вас есть общие дети, то отношения никогда не заканчиваются, они просто должны измениться

Хелена Бонем Картерактриса

Она добавила, что ей было сложно научиться совместному воспитанию детей после расставания, но со временем этот процесс стал проще. Разрыв отношений с Бертоном дался Бонем Картер настолько тяжело, что она заявила близким о намерении носить все черное в знак своеобразного траура.

Актриса и режиссер познакомились на съемках фильма «Планета обезьян» в 2001 году и вскоре стали парой. У них двое детей: 19-летний Билли и 15-летняя Нелл.

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Ранее в интервью Red Бонем Картер сообщала, что по их с Бертоном отношениям можно написать диссертацию, настолько своеобразными и сложными они были.

Траур актрисы по завершившимся долгим отношениям длился три года. «Вы расстаетесь, вы горюете, вам надоедает горевать, а затем вы, наконец, прекращаете все это», — рассказала она.

С 2018 года звезда «Планеты обезьян», «Бойцовского клуба», «Гарри Поттера» состоит в отношениях с писателем и искусствоведом Рэем Дагом Холмбо, который младше нее на 21 год.

Ранее 56-летняя Бонем Картер рассказала о плюсах и минусах климакса. Она заявила, что ей трудно было переживать менопаузу с детьми-подростками.

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Вера Владзиевская
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