Кремль прокомментировал сообщения о захвате убивших пленных россиян бойцов ВСУ

Песков не смог подтвердить информацию о захвате бойцов ВСУ, расстрелявших военнопленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить достоверность сообщений о взятии в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявших военнопленных россиян в Макеевке. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю, насколько это достоверно», — заявил представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о захвате двух офицеров 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, якобы причастных к убийству пленных российских солдат.

Песков напомнил, что президент получает доклады о происходящем в зоне спецоперации напрямую по линии военных.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что для поиска причастных к расстрелу российских военнопленных на Украине не требуется отдельных поручений Путина. По словам Пескова, все компетентные органы «прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предания их суду».

В ноябре в сети появились кадры, на которых запечатлены мертвые российские военнослужащие. На одном из видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных бойцами ВСУ.

