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22:41, 23 ноября 2022Россия

Песков прокомментировал поиск виновных в расстреле российских военных

Песков: спецпоручений Путина для поиска виновных в расстреле российских военных не нужно

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Для поиска виновных в расстреле военнопленных на Украине специальных поручений президента России Владимира Путина не требуется. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что все компетентные органы «прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предания их суду». «Здесь не нужны какие-то специальные поручения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины, которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека.

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Марина Совина
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