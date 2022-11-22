В ООН призвали расследовать расстрел российских военнопленных на Украине

В ООН призвали расследовать расстрел ВСУ российских военнопленных в Макеевке

Расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека. К этому призвал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, сообщает РИА Новости.

«Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором она обратила внимание международных СМИ на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», — заявил Хак.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал расстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских пленных военным преступлением. По его словам, постпредство России при женевском отделении ООН будет требовать от Управления верховного комиссара организации по правам человека публичного осуждения этого преступления.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.