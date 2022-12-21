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16:06, 21 декабря 2022Россия

Путин высказался о будущем Украины

Президент России Путин: у Киева в будущем не останется ничего, кроме «подачек»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России высказался о возможном будущем Украины. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, в скором времени у Киева не останется ничего, кроме «подачек».

Путин подчеркнул, что происходящие сейчас на Украине события — трагедия, однако это результат политики не России, а других стран, которые всегда стремились к дезинтеграции русского мира.

С мнением президента согласился министр обороны России Сергей Шойгу. По словам главы оборонного ведомства, невиновность Москвы в развязывания конфликта доказывают откровения зарубежных политиков, в частности заявления экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Варвара Кошечкина
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