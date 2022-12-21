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15:43, 21 декабря 2022Мир

Шойгу заявил о невиновности России в начале конфликта на Украине

Глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что Россия не является источником конфликта на Украине

Фото: Maksim Levin / Reuters

Россия не является источником конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии оборонного ведомства. Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

По словам Шойгу, невиновность России в развязывания конфликта доказывают откровения зарубежных политиков, в частности заявления экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине», — заявил он.

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Глава российского ведомства добавил, что именно финансирование Западом госпереворота в Киеве 2014 года разделило «братские народы» России и Украины и «спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе».

Также Шойгу анонсировал создание новой группировки войск на северо-западе России и начало развертывания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-28 «Сармат».

7 декабря Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. Она высказала мнение о том, что всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

17 ноября Порошенко в ходе телефонного розыгрыша российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) заявил, что Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время и усилить боеспособность украинской армии при поддержке Североатлантического альянса.

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Глеб Бажуткин
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