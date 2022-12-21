Шойгу заявил о невиновности России в начале конфликта на Украине

Глава Минобороны РФ Шойгу заявил, что Россия не является источником конфликта на Украине

Россия не является источником конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии оборонного ведомства. Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

По словам Шойгу, невиновность России в развязывания конфликта доказывают откровения зарубежных политиков, в частности заявления экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине», — заявил он.

Глава российского ведомства добавил, что именно финансирование Западом госпереворота в Киеве 2014 года разделило «братские народы» России и Украины и «спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе».

Также Шойгу анонсировал создание новой группировки войск на северо-западе России и начало развертывания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-28 «Сармат».

7 декабря Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. Она высказала мнение о том, что всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

17 ноября Порошенко в ходе телефонного розыгрыша российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) заявил, что Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время и усилить боеспособность украинской армии при поддержке Североатлантического альянса.

