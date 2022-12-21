Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 21 декабря 2022Россия

В Москве поезд отрезал мужчине ноги

На улице Матросова на западе Москвы поезд отрезал мужчине ноги

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве мужчина попал под поезд, в результате чего лишился ног. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчине отрезало ноги на улице Матросова на западе города. После случившегося движение поездов остановилось, но его восстановили в короткие сроки.

Ранее 14-летняя школьница упала на пути метро в Москве и погибла. Это случилось на станции метро «Курская». Машинист пытался остановить поезд, применив экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Сотрудники метрополитена обесточили один из путей на полчаса, чтобы достать тело школьницы.

До этого в столичном метро 11-летний школьник оступился на платформе и упал на рельсы на станции метро «Митино». Позже у него диагностировали легкий ушиб ноги, госпитализация мальчику не потребовалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон
Россиянин зарезал 59-летнего сожителя матери и попал под следствие
Российские дети заживо сгорели в квартире из-за ушедшей в салон красоты няни
Житель Казахстана получил 15 лет заключения за подготовку к теракту
57-летняя модель снялась топлес на пляже
Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы
В офисе Зеленского подтвердили его визит в США
В Москве поезд отрезал мужчине ноги
В Британии потребовали принять меры к Кларксону за статью о Меган Маркл
Названы лучшие места для новогодних фото в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.