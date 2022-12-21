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15:03, 21 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего сотрудника Минобороны приговорили к трем годам за коррупцию

Суд приговорил экс-сотрудника Минобороны Пожидаева к трем годам колонии за коррупцию

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Басманный суд Москвы признал виновным бывшего офицера продовольственного управления Минобороны РФ Александра Пожидаева за участие в коррупционной схеме. Об этом в среду, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-сотрудника министерства приговорили к трем годам колонии по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 286 «Пособничество при превышении должностных полномочий» УК РФ. Следствие и суд установили, что фигурант помог предпринимателю Алексею Калитину наладить сотрудничество с военными для получения госзаказов. Оборудование для столовых, варочные котлы, ложки и черпаки поставлялись по завышенным ценам. За это бизнесмен дал сотрудникам Минобороны взятку в размере 648 миллионов рублей.

В январе Пожидаев уже был осужден по делу и приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы, однако суд отменил решение из-за «искажения сути правосудия» и отправил дело на новое рассмотрение.

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Илона Палей
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