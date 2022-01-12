Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Фигурант дела о рекордной взятке в Минобороны России получил три года колонии

«Ъ»: суд приговорил к 3 годам колонии экс-офицера Минобороны по делу о рекордной взятке

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему офицеру продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Алексею Пожидаеву, проходившему по делу о рекордной взятке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранта признали виновным в пособничестве превышению должностных полномочий. Он получил три года и три месяца колонии. Экс-офицер также должен возместить Минобороны ущерб в 650 миллионов рублей.

По данным следствия, Пожидаев помог бизнесмену Алексею Калитину наладить сотрудничество с военными, которым он платил взятки в миллионы рублей за то, что его компании отдавали госзаказы. В связи с тем, что Пожидаев дал признательные показания о существовавших коррупционных связях, с него сняли обвинение по этим эпизодам.

Материалы по теме:
Судимы будут. Российский киллер №1, лидер Ореховской ОПГ и бывший губернатор. Кому суд вынесет приговоры в 2022 году
Судимы будут.Российский киллер №1, лидер Ореховской ОПГ и бывший губернатор. Кому суд вынесет приговоры в 2022 году
8 января
Настоящие полковники Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Настоящие полковникиПять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
27 апреля

2 августа сообщалось, что бывший начальник продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал вину по делу о рекордной взятке в Минобороны. По версии следствия, он создал преступную группу из своих сослуживцев.

Ущерб по делу о взятках экс-чиновников Минобороны России превысил миллиард рублей. Сумма взяток по делу составила 368 миллионов. Она стала рекордной в истории Министерства обороны, но удвоилась после показаний основного фигуранта дела — бизнесмена Алексея Калитина. Он стал сотрудничать со следствием и сообщил, что выплатил сотрудникам Минобороны 648 миллионов рублей в виде откатов за госконтракты. Согласно его показаниям, за откаты военные снабжали его компании миллиардными контрактами на поставку кухонь, пекарен, цистерн и различной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России
Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга
Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа
Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре
Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда
Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС
Роспотребнадзор назвал срок выявления омикрона ПЦР-тестом
Популярная европейская страна снова разрешила въезд непривитым туристам
Стилисты назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года
Россия запретила ввоз мяса и скота из Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter