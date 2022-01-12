Фигурант дела о рекордной взятке в Минобороны России получил три года колонии

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему офицеру продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Алексею Пожидаеву, проходившему по делу о рекордной взятке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранта признали виновным в пособничестве превышению должностных полномочий. Он получил три года и три месяца колонии. Экс-офицер также должен возместить Минобороны ущерб в 650 миллионов рублей.

По данным следствия, Пожидаев помог бизнесмену Алексею Калитину наладить сотрудничество с военными, которым он платил взятки в миллионы рублей за то, что его компании отдавали госзаказы. В связи с тем, что Пожидаев дал признательные показания о существовавших коррупционных связях, с него сняли обвинение по этим эпизодам.

2 августа сообщалось, что бывший начальник продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал вину по делу о рекордной взятке в Минобороны. По версии следствия, он создал преступную группу из своих сослуживцев.

Ущерб по делу о взятках экс-чиновников Минобороны России превысил миллиард рублей. Сумма взяток по делу составила 368 миллионов. Она стала рекордной в истории Министерства обороны, но удвоилась после показаний основного фигуранта дела — бизнесмена Алексея Калитина. Он стал сотрудничать со следствием и сообщил, что выплатил сотрудникам Минобороны 648 миллионов рублей в виде откатов за госконтракты. Согласно его показаниям, за откаты военные снабжали его компании миллиардными контрактами на поставку кухонь, пекарен, цистерн и различной техники.