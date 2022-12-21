Российский дизайнер разделась на ковровой дорожке премии

Российский дизайнер Екатерина Дорогина разделась на ковровой дорожке премии Fashion TV

Российский дизайнер Екатерина Дорогина разделась на красной ковровой дорожке премии Fashion TV и привлекла внимание фотографов. Роликом она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Владелица одноименного бренда опубликовала видео, на котором позирует в блестящем пеньюаре с декором в виде перьев, надетом поверх корсетного боди белого цвета. На размещенных кадрах бизнесвумен снимает с себя накидку, демонстрируя гостям мероприятия белье. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон образа, волосы при этом собрала.

«Когда итоги года писать не нужно», — высказалась Дорогина в описании к публикации.

В августе певица и ведущая Ольга Бузова также разделась на балконе отеля Rixos в Сочи. Некоторые фанаты раскритиковали поведение артистки, в то же время другие поклонники восхитились внешним видом поп-исполнительницы.