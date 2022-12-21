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15:29, 21 декабря 2022Ценности

Российский дизайнер разделась на ковровой дорожке премии

Российский дизайнер Екатерина Дорогина разделась на ковровой дорожке премии Fashion TV

Российский дизайнер Екатерина Дорогина разделась на красной ковровой дорожке премии Fashion TV и привлекла внимание фотографов. Роликом она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Владелица одноименного бренда опубликовала видео, на котором позирует в блестящем пеньюаре с декором в виде перьев, надетом поверх корсетного боди белого цвета. На размещенных кадрах бизнесвумен снимает с себя накидку, демонстрируя гостям мероприятия белье. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон образа, волосы при этом собрала.

«Когда итоги года писать не нужно», — высказалась Дорогина в описании к публикации.

В августе певица и ведущая Ольга Бузова также разделась на балконе отеля Rixos в Сочи. Некоторые фанаты раскритиковали поведение артистки, в то же время другие поклонники восхитились внешним видом поп-исполнительницы.

Карина Черных
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