«Роскосмос» запланировал работать на МКС до 2028 года

Глава «Роскосмоса» Борисов: госкорпорация подала заявку на эксплуатацию МКС до 2028 года

Россия планирует работать на Международной космической станции (МКС) еще около шести лет. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, его цитирует ТАСС.

По словам Борисова, «Роскосмос» подал официальную заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года. Он напомнил, что на данный момент госкорпорация имеет право работать на станции до 2024 года включительно.

«Конечно, мы будем сохранять свое присутствие как можно дольше, но никто не знает, как будет себя вести станция в дальнейшем», — рассказал о планах глава «Роскосмоса».

Ранее стало известно, что «Роскосмос» планирует привлечь инвестиции для строительства двух новых заводов по выпуску спутников. Полученные средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников, рассказал Борисов. Они могут расположиться в Красноярске и Подмосковье, к строительству планируется привлечь частные компании.