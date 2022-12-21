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22:11, 21 декабря 2022Бывший СССР

Путин назвал актуальную задачу для Союзного государства

Путин на встрече в Кремле назвал защиту информресурсов актуальной для Союзного государства
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым заявил, что совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии сейчас является очень актуальной задачей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно, смотрю, здесь [в информационных материалах, представленных Мезенцевым] есть тоже строчка, совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов», — подчеркнул Путин. Российский лидер отметил, что «сегодня это очень актуально».

21 декабря Владимир Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле и попросил рассказать его о реализации планов.

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Юлия Мискевич
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