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19:29, 21 декабря 2022Мир

Путин обсудил с Совбезом концепцию внешней политики

Президент Путин обсудил концепцию внешней политики с постоянными членами Совбеза РФ

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно заявлению, глава государства обсудил с Совбезом концепцию внешней политики. С докладом также выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Также в заседании поучаствовали премьер-министр РФ Владимир Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Лавров заявил, что эпоха перехода к многополярному миру будет длительной и непростой. По словам дипломата, западные странны будут сопротивляться этому переходу. При этом он отметил, что большинство стран не поддерживают доминирование США и союзников на мировой арене.

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Виктория Кондратьева
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