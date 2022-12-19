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20:20, 19 декабря 2022Мир

Лавров рассказал о переходе к многополярному миру

Лавров заявил, что переход к многополярному миру будет длительным и не будет простым

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Эпоха перехода к многополярному миру будет длительной и не будет простой, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, западные странны будут сопротивляться этому переходу. Он уверен, что большинство стран мира не разделяют попыток утвердить доминирование США и союзников на мировой арене.

Ранее Лавров заявил, что главный итог уходящего года для России — прояснение того, с кем она может работать, а кому верить нельзя. По его словам, в 2022 году ситуация в этом смысле окончательно прояснилась. Стало понятно, «что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя».

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Виктория Кондратьева
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