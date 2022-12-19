Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:54, 19 декабря 2022Мир

Лавров назвал главный итог года для России

Глава МИД Лавров: главный итог года для России — прояснение того, кому верить нельзя

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главный итог уходящего года для России — прояснение того, с кем она может работать, а кому верить нельзя. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада не хотят сотрудничать с Россией на равных, а стремятся ей отомстить. По мнению министра, Москве мстят за то, что она долгое время терпела безразличие Запада к саботажу минских договоренностей со стороны Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
В российском регионе борца с наркотиками обвинили в наркоторговле
Россиянкам посоветовали носить полупрозрачные платья ради женственного образа
Лавров назвал главный итог года для России
Переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе завершились
Затраты на продление льготной ипотеки оценили
Военкор рассказал о стягивании новых сил ВСУ к Артемовску
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета
Мужчина сделал пересадку волос и показал окровавленный затылок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.