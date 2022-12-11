Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:43, 11 декабря 2022Мир

Лавров рассказал о мести Запада России

Глава МИД Лавров рассказал о мести Запада России

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Глава МИД России РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны не хотят взаимодействовать с Россией, а желают отомстить. Об это он заявил в
минских договоренностей», — сказал Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Запад отказывается равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной минских договоренностей.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения» заявил, что Россия, несмотря на непонимание Западом позиции Москвы, продолжит разъяснительную работу в Секретариате ООН по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
Обрушившиеся на США ураганы помогли обнаружить реликвию двухвековой давности
В США спишут штурмовики A-10 и сохранят истребители F-22
Глава НАСА оценил уровень сотрудничества с Россией на МКС
Лавров рассказал о мести Запада России
В Китае оценили российский «король автоматов»
Иммунолог назвал способ отличить грипп от COVID-19
Диетолог Гинзбург назвал главную проблему пищевого инстинкта человека
В ЛНР сообщили о прибытии «черных трансплантологов» под Артемовск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.