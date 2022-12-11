Глава МИД Лавров рассказал о мести Запада России

Глава МИД России РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны не хотят взаимодействовать с Россией, а желают отомстить. Об это он заявил в

минских договоренностей», — сказал Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Запад отказывается равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной минских договоренностей.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения» заявил, что Россия, несмотря на непонимание Западом позиции Москвы, продолжит разъяснительную работу в Секретариате ООН по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС.