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20:03, 6 декабря 2022Мир

В МИД заявили об аллергии на риторику Западу

Замглавы МИД России Рябков заявил об аллергии Москвы на риторику Запада
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия призывает Запад к более разумному и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, риторика и позиция Запада вместо полноценного участия в диалоге с Москвой сводится к очередным объяснениям, что «НАТО не агрессивный союз, его расширение не угрожает интересам России».

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«Мы этого наслушались на протяжении десятилетий в такой степени, что уже аллергическая реакция. Уже сенная лихорадка начинается, скоро начнем чихать от этих объяснений», — заключил он.

Рябков также заявил, что Россия, несмотря на непонимание Западом позиции Москвы, продолжит разъяснительную работу в Секретариате ООН по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС.

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Глеб Бажуткин
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