В МИД заявили об аллергии на риторику Западу

Замглавы МИД России Рябков заявил об аллергии Москвы на риторику Запада

Россия призывает Запад к более разумному и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, риторика и позиция Запада вместо полноценного участия в диалоге с Москвой сводится к очередным объяснениям, что «НАТО не агрессивный союз, его расширение не угрожает интересам России».

«Мы этого наслушались на протяжении десятилетий в такой степени, что уже аллергическая реакция. Уже сенная лихорадка начинается, скоро начнем чихать от этих объяснений», — заключил он.

Рябков также заявил, что Россия, несмотря на непонимание Западом позиции Москвы, продолжит разъяснительную работу в Секретариате ООН по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС.