Глава МИД РФ Лавров заявил о планах Запада поссорить Россию с соседними странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что зарубежные партнеры выстраивают стратегии, как использовать взаимоотношения с другими странами, чтобы поссорить их с Россией. Об этом он рассказал в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24».

Лавров обвинил Запад в планах поссорить Россию с соседними странами и призвал его отказаться от подобных действий, зафиксированных даже в доктринальных документах.

«Например, посмотрите, как ЕС рассматривает Центральную Азию: откровенно, без зазрения совести пишут, что нужно снижать влияние России, интенсивность ее взаимодействия с соседями, не только в Центральной Азии, а по всему миру», — подчеркнул глава российского МИД.

Министр добавил, что Москва верит в представления соседей и партнеров России о равноправных и взаимовыгодных отношениях с другими государствами. По его мнению, попытки использовать медийные поводы для усложнения отношений никогда не закончатся.

«Все это — часть большой политики, "нестерильного" процесса в современном мире, да и раньше политика была не вполне "стерильной", а уж сейчас подавно. Западные коллеги пытаются всеми правдами и неправдами, ложью, "запрещенными приемами" в нарушение собственных норм и правил судорожно не допустить формирования многополярного мира"», — заключил Лавров.

В том же интервью Лавров оценил перспективы торговли между Россией и Казахстаном. Он назвал подобные шансы хорошими.