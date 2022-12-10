Глава МИД РФ Лавров заявил о хороших перспективах торговли между Россией и Казахстаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил перспективы торговли между Россией и Казахстаном в интервью телеканалу «Хабар 24».

«Перспективы хорошие. Несмотря на все санкции, которые Запад вопреки всем нормам международного права и принципам рыночной экономики активно насаждал в мире, наш товарооборот не пострадал», — заявил Лавров. Он добавил, что в ЕАЭС в рамках СНГ ведутся дискуссии о выработке механизмов, которые помогут снизить зависимость от западных партнеров и позволят обслуживать торговлю и инвестиционную деятельность собственными методами.

Министр также отметил, что показатели товарооборота в ЕАЭС за первые десять месяцев текущего года сохранились на уровне соответствующего периода 2021 года и стали даже чуть выше. «Думаю, к концу 2022 года получим дополнительную позитивную информацию», — предположил он.

Ранее Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза. Министр назвал государства соседями с общей газотранспортной системой, которые заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось.