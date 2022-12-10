Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 10 декабря 2022Россия

Лавров заявил об отсутствии геополитической игры в идее создании газового союза

Лавров назвал Россию, Казахстан и Узбекистан соседями с общей газотранспортной системой

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что в идее создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана отсутствует геополитическая игра.

Лавров назвал государства соседями с общей газотранспортной системой, которые заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. Он отметил, что отношения стран по-настоящему союзнические.

«В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая игра. Никакой "игры" здесь нет», — заключил Лавров.

В ноябре президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Его целью должна была стать координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Однако последний отверг идею газового союза с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Бут раскрыл свое отношение к спецоперации на Украине
На Украине заявили о готовности наносить удары по территории России
Из-за обстрела Донецка ВСУ оказалась повреждена школа
Оставшиеся без тепла в мороз жители Сибири рассказали о температуре в домах
Известный рокер объяснил любовь молодежи к концертам
Одна из украинских ракет разорвалась в ДНР и повредила автовокзал
В российском городе устроили драку со стрельбой
На митинге в Вене потребовали от властей Австрии отменить антироссийские санкции
Лавров оценил перспективы торговли между Россией и Казахстаном
Названы способы отличить настоящую красную икру от подделки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.