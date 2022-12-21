Путин сравнил бойцов СВО с героями предыдущих войн

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО сражаются как герои предыдущих войн

Бойцы специальной военной операции (СВО) сражаются так же, как герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны. Такое сравнение на расширенном заседании коллегии Минобороны России сделал президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Кроме того, глава российского государства отметил, что опыт спецоперации должен стать основой для совершенствования боевой учебы.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным. По его словам, российские солдаты и офицеры, которые участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации, выполняют свой долг достойно и рискуют жизнью.

До этого глава государства отметил, что российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Путин также назвал нынешнее время непростым, но значимым, уточнив, что Россия должна отстоять свой суверенитет.