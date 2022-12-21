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15:09, 21 декабря 2022Россия

Путин сравнил бойцов СВО с героями предыдущих войн

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО сражаются как герои предыдущих войн

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) сражаются так же, как герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны. Такое сравнение на расширенном заседании коллегии Минобороны России сделал президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Кроме того, глава российского государства отметил, что опыт спецоперации должен стать основой для совершенствования боевой учебы.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным. По его словам, российские солдаты и офицеры, которые участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации, выполняют свой долг достойно и рискуют жизнью.

До этого глава государства отметил, что российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Путин также назвал нынешнее время непростым, но значимым, уточнив, что Россия должна отстоять свой суверенитет.

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Сергей Истомин
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