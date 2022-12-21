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20:34, 21 декабря 2022Бывший СССР

В Верховной Раде объяснили визит Зеленского в США

Депутат Рады Дубинский: Зеленский намерен убедить Вашингтон увеличить поддержку Украины

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил причины визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, глава республики вылетел в Вашингтон с намерением напрямую поговорить с американскими парламентариями о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.

«Не потерять динамику объемов помощи — это ключевая задача Зеленского, чтобы убедить продолжать выделять поддержу и увеличить ее. Батареи С-300, которые стоят на вооружении Украины, уже не обладают достаточным запасом снарядов, мощности для того, чтобы противостоять атакам агрессора. Происходит исчерпание вооружения, которое осталось у Украины после распада Советского Союза», — заявил Дубинский.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что визит Зеленского в США связан с ослаблением поддержки Киева со стороны Вашингтона. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби в свою очередь утверждал, что во время переговоров украинский лидер намерен обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом «справедливый мир» на Украине.

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Алевтина Запольская
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В Верховной Раде объяснили визит Зеленского в США
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