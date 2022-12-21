Румыния заявила об отсутствии сведений об угрозе Молдавии со стороны России

Президент Румынии Йоханнис: у Бухареста нет сведений об угрозе Молдавии со стороны России

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест не располагает никакими сведениями о возможной угрозе Молдавии со стороны России. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом политик сообщил во время брифинга журналистам, попросившим его прокомментировать опасения молдавских спецслужб. «У нас нет подобной информации», — сказал Йоханнис.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил российские власти в том, что они якобы планируют вторжение в республику в 2023 году. По его словам, российские военнослужащие могут использовать боеприпасы, хранящиеся на оружейных складах в Приднестровье.

На заявление Мустяцэ отреагировал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, подчеркнув, что подобные обвинения являются безответственными и глупыми. Он также допустил, что заявление было сделано «по команде Евросоюза».