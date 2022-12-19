В Совфеде ответили на обвинения в подготовке нападения на Молдавию

Сенатор Джабаров назвал глупым заявление о подготовке Россией нападения на Молдавию

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров ответил на заявление главы Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ о том, что Россия якобы готовит нападение на республику в 2023 году. Об этом пишут «Известия».

По словам сенатора, подобные обвинения нужны, чтобы «привлечь внимание европейской общественности и попросить помощи старших партнеров по НАТО, куда они все стремятся, и по Евросоюзу». Член Совфеда счел такое поведение недостойным.

Кроме того, Джабаров назвал заявление Мустяцэ безответственным и глупым. «Я не исключаю, что именно по команде ЕС сделано такое заявление, потому что сейчас начнется очередной этап антироссийской истерии», — заключил сенатор.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику в 2023 году. Он также допустил, что российские военные могут использовать боеприпасы, которые хранятся на оружейных складах в Приднестровье.