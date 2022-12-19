Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:02, 19 декабря 2022Россия

В Совфеде ответили на обвинения в подготовке нападения на Молдавию

Сенатор Джабаров назвал глупым заявление о подготовке Россией нападения на Молдавию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров ответил на заявление главы Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ о том, что Россия якобы готовит нападение на республику в 2023 году. Об этом пишут «Известия».

По словам сенатора, подобные обвинения нужны, чтобы «привлечь внимание европейской общественности и попросить помощи старших партнеров по НАТО, куда они все стремятся, и по Евросоюзу». Член Совфеда счел такое поведение недостойным.

Кроме того, Джабаров назвал заявление Мустяцэ безответственным и глупым. «Я не исключаю, что именно по команде ЕС сделано такое заявление, потому что сейчас начнется очередной этап антироссийской истерии», — заключил сенатор.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику в 2023 году. Он также допустил, что российские военные могут использовать боеприпасы, которые хранятся на оружейных складах в Приднестровье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Подготовлены поправки в законопроект об ограничениях для уехавших россиян
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета
Мужчина сделал пересадку волос и показал окровавленный затылок
Почти половина жителей Латвии поддержали лишение «Дождя» лицензии
Стала известна стоимость услуги по откапыванию машин после снегопада в Москве
В Москве задержали дочь 52-летнего обманувшего десятки женщин афериста из Tinder
Россиянам назвали четыре наименее вредных для фигуры алкогольных напитка
Медведев прокомментировал условия Британии для переговоров России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.