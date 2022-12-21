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08:33, 21 декабря 2022Бывший СССР

Россия и Белоруссия переняли ядерную военную практику США

«Ъ»: Россия и Белоруссия применяют практику США, оборудуя самолеты ядерной боевой частью
СюжетУчения НАТО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Хотя российская сторона долгое время активно критиковала оборудование самолетов армий союзников США ядерными боеприпасами, теперь рассчитывает реализовать подобное в рамках сотрудничества с Белоруссией. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на последние заявления президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко и разговор с представителями российского МИД.

Речь о словах Путина о подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые могут переоборудовать «для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью». «Такая форма сотрудничества — не наше изобретение. США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках НАТО на протяжении десятилетий», — говорил российский президент.

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При этом, как напоминает «Ъ», Москва на протяжении нескольких лет обвиняла США и их союзников по НАТО в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Согласно его статьям, ядерные державы обязуются не передавать ни прямо, ни косвенно ядерное оружие неядерным государствам, а последние обязуются не принимать такое оружие. Россия при этом считает, что такие запреты игнорируются в ходе «совместных ядерных миссий» НАТО, в рамках которых пилоты из неядерных стран-членов альянса обучаются навыкам обращения и применения ядерных вооружений.

Газета также направила запрос в МИД России, уточнив, как новое сотрудничество России и Белоруссии соотносится с ДНЯО. В ведомстве ответили, что такие меры — вынужденная реакция на практики «совместных ядерных миссий» НАТО. Там добавили, что «все громче звучат призывы» расширить системы «складирования» ядерных бомб в Европе.

«В настоящий момент осуществляется масштабная модернизация используемых в рамках этих миссий американских ядерных бомб и их носителей. Происходит интенсификация учений стран НАТО по отработке вопросов планирования и применения ядерного оружия, расширяется количество задействованных в таких тренировках государств-членов блока. Антироссийский характер данной деятельности не скрывается», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Алевтина Запольская
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