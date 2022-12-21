Предложение об изменении призывного возраста в России объяснили

Депутат Швыткин: призывники к 21 году становятся более зрелыми и осознанными

Предложение министра обороны Сергея Шойгу об изменении призывного возраста для российских военнослужащих связано сразу с несколькими факторами, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, на чем основана такая идея.

Первый фактор — это зрелость призывников, утверждает член нижней палаты российского парламента.

«Когда ребята более зрелого возраста, действия в условиях боевых действий они совершают более умело и более осознанно. Необходимость постепенного перехода именно к прохождению службы с 21 года вместо 18 лет и предельному возрасту до 30 лет вместо 27 [связана с этим]. Я думаю, это правильно абсолютно», — сказал он.

В случае принятия такого законопроекта необходимость отсрочек пропадет, отметил Юрий Швыткин.

Одна из причин в том, что сегодня даются различные отсрочки от призыва в армию в связи с необходимостью, например, окончить учебное заведение. Здесь уже смысл отсрочки теряется, потому что в 21 год они в подавляющем большинстве закончат учебу. Сегодня уклонисты от службы в армии бегают до 27 лет, а до 30 будет бегать уже сложновато Юрий Швыткин депутат Госдумы

При принятии законопроекта сразу возникает правовая коллизия для граждан от 27 до 30 лет, которые не служили и не имеют дающих такое право документов. По мнению Юрия Швыткина, их не должны призывать в ряды Вооруженных сил.

«Закон вступает в силу с момента подписания президентом. Он [начинает действовать] с момента вступления, закон обратной силы не имеет. Отсчет начинается с чистого листа. Это так было, думаю, так оно и есть», — подчеркнул депутат.

Предложение изменить призывной возраст россиян Сергей Шойгу высказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, в котором участвовал также и президент России Владимир Путин.