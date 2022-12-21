Названы три причины сильного доллара

Доцент Кульбака: в долларах сосредоточено порядка 60 процентов мировых резервов

Существуют как минимум три причины, по которым долларовая империя остается стабильной, несмотря на волатильность курса. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.

Он объяснил, что в американской валюте хранятся около 60 процентов мировых резервов, а значительная часть расчетов «по привычке» осуществляется именно в долларах. Кроме того, отметил эксперт, доллар является устойчивой валютой со стабильной историей и поддержкой сильной экономики.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал лучшую валюту для покупки в 2023 году. «Покупать валюты недружественных стран я бы не стал. Мосбиржа прекратила торги британским фунтом. Если НКЦ попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро», — сказал эксперт.

19 декабря экономист Михаил Беляев назвал доллар и евро «токсичными» и призвал россиян перестать воспринимать эти валюты как безопасный вариант для защиты активов. По его словам, скачки показателей валют носят скорее временный характер и обусловлены в том числе особенностями информационного фона.