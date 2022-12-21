Sky News: поставки западного оружия не спасут Украину от поражения

Британский обозреватель Доминик Вагхорн констатировал невозможность спасти оружием Запада Киев от поражения. Об этом он написал в колонке для Sky News.

«Есть стойкое ощущение, что Запад недооценил угрозу, исходящую от России, не столько на поле боя, сколько для жизненно важного энергоснабжения Украины», — заявил обозреватель. В качестве доказательства он привел то, что США и Европа не передали Киеву средства, необходимые для отражения атак ракет и беспилотных летательных аппаратов.

По мнению Вагхорна, западные страны должны прилагать больше усилий для завершения конфликта. Журналист рассказал, что у него складывается впечатление, будто США и Европа дают Украине оружие, чтобы поддерживать эскалацию, а не положить ей конец.

Ранее обозреватель турецкой газеты Sabah Мехмет Барлас заявил о проигрыше Украины из-за прозападного выбора.