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18:15, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

В Британии констатировали невозможность спасти оружием Запада Киев от поражения

Sky News: поставки западного оружия не спасут Украину от поражения

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Британский обозреватель Доминик Вагхорн констатировал невозможность спасти оружием Запада Киев от поражения. Об этом он написал в колонке для Sky News.

«Есть стойкое ощущение, что Запад недооценил угрозу, исходящую от России, не столько на поле боя, сколько для жизненно важного энергоснабжения Украины», — заявил обозреватель. В качестве доказательства он привел то, что США и Европа не передали Киеву средства, необходимые для отражения атак ракет и беспилотных летательных аппаратов.

По мнению Вагхорна, западные страны должны прилагать больше усилий для завершения конфликта. Журналист рассказал, что у него складывается впечатление, будто США и Европа дают Украине оружие, чтобы поддерживать эскалацию, а не положить ей конец.

Ранее обозреватель турецкой газеты Sabah Мехмет Барлас заявил о проигрыше Украины из-за прозападного выбора.

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Олег Давыдов
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