Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского подарка

Польский генерал Полько дал совет шефу полиции Шимчику пересмотреть старый сериал о войне

Польский генерал, бывший командир отряда спецназа «Гром» и исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности Роман Полько посоветовал главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику пересмотреть художественный сериал о войне. Об этом он заявил в интервью изданию Fakt.

Он выразил недоумение тем, что высокопоставленный офицер небрежно взял в руки оружие, с которым никогда раньше не имел дела. «Посмотрел бы, что ли, шеф полиции "Четырех танкистов и собаку". В одной серии один из танкистов хотел поднять пистолет, а Янек ему сказал: "стой!", так как оружие могло быть заминировано <...> Мог бы посмотреть этот обучающий отрывок», — отметил военный.

Полько рассказал, что во время его службы действовало правило, которое было перенято полицией: «что не оставил, то и не бери». Каждый имеет право на ошибку, но за таким высокопоставленным офицером должна следить его личная охрана и не допускать таких оплошностей, резюмировал он.

Ранее Шимчик объяснил, почему в штаб-квартире польской полиции, из которой он был госпитализирован, произошел случайный выстрел из гранатомета. Он рассказал, что думал, будто на Украине ему подарили использованное оружие. «Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв», — поделился шеф польской полиции. До этого стало известно, что Шимчик получил на Украине в подарок два противотанковых гранатомета, вероятно, RGW-90. При этом, по утверждению украинской стороны, оружие уже было использованным.