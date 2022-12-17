Главный комендант полиции Польши объяснил случайный выстрел из гранатомета

Шеф полиции Польши заявил, что посчитал выстреливший гранатомет использованным

Главный комендант полиции Польши генерал Ярослав Шимчик объяснил, почему в штаб-квартире польской полиции, из которой он был госпитализирован, произошел случайный выстрел из гранатомета. В эфире радиостанции RMF FM он рассказал, что думал, будто на Украине ему подарили использованное оружие.

«Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв», — поделился шеф польской полиции. Ранее стало известно, что Шимчик получил на Украине в подарок два противотанковых гранатомета, вероятно, RGW-90. При этом, по утверждению украинской стороны, оружие уже было использованным.

ЧП в правлении полиции произошло 14 декабря. В результате детонации стоящего у стены гранатомета был поврежден потолок и ранено несколько человек в помещении. Шимчик, рядом с кабинетом которого произошел взрыв, получил легкие травмы, его увезли в больницу. После инцидента он несколько часов испытывал проблемы со слухом.