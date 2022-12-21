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16:53, 21 декабря 2022Россия

В Вооруженных силах России высказались об изменении срока службы по призыву

ТАСС: в Вооруженных силах опровергли планы увеличивать срок службы по призыву в России

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Планов по увеличению срока службы по призыву в рядах Вооруженных сил России нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам собеседника агентства, речь идет исключительно о повышении верхней и нижней планок призывного возраста. «В рамках озвученных [министром обороны России Сергеем] Шойгу планов по повышению возраста призыва не идет речь об увеличении срока службы, в том числе до 1,5 или 2 лет», — приводит ТАСС слова источника.

Идею об увеличении длительности срочной службы высказывал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он утверждал, что этот шаг увеличил бы численность Вооруженных сил России. Идею парламентария поддержал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее Сергей Шойгу заявил о планах увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. С таким предложением он выступил на коллегии Минобороны.

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Марк Леонов
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