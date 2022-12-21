Россиянкам перечислили подходящие к пуховикам сумки

Стилист Казарян: больше всего к объемными курткам подойдут сумки из замши и твида

Российский стилист бренда Emka Владимир Казарян в интервью «Газете.Ru» перечислил лучшие сумки для сочетания с пуховиками.

По словам эксперта, больше всего к объемным курткам подойдут сумки из таких материалов, как кожа, искусственный мех, твид, замша, а также бархат или нейлон. Собеседник издания считает, что для создания удачной комбинации с упомянутым предметом гардероба следует выбирать изделия базовых или пастельных тонов.

При этом специалист призвал в холодное время года отказаться от сумок изо льна, сатина или бисера. «Откладываем в долгий ящик легкие прозрачные варианты из ПВХ и модели с отделкой из пайеток и страз», — уточнил он, порекомендовав россиянкам дополнять образ обувью и аксессуарами из той же палитры, что и сумка.

Выбор модели сумки зависит от длины и формы пуховика. Так, к оверсайз-вещам лучше подойдут изделия с жестким каркасом и геометрической формой, поскольку они визуально скрадывают лишний объем верхней одежды. «Не стоит перегружать наряд большой сумкой или нарочито крупным декором и отделкой — отдайте предпочтение минимализму. Присмотритесь к сумке-багету или к форме полумесяца», — предложил он.

В то же время акцентные сумки герой материала порекомендовал носить с пуховиком, длина которого ниже колена. «Здесь вариации не ограничены: это может быть как сумка-тоут, так и мягкая сумка-подушка из экокожи. Также вы не прогадаете с кросс-боди с широким ремнем: акцентно и практично», — считает работник Emka.

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