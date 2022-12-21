Помощника бывшего российского депутата осудили за наезд на журналиста

В Красноярске суд дал 2 года условно помощнику экс-депутата Быкова за наезд на журналиста

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор бывшему помощнику депутата регионального заксобрания Алексею Талюку, который на автомобиле Mercedes наехал на журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре и управлении Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Ему назначено наказание в виде двух лет условно.

Следствие и суд установили, что 20 февраля 2020 года съемочная группа прибыла во двор дома на улице Чернышевского, чтобы взять интервью у жителя Красноярска. Речь идет об экс-депутате Анатолии Быкове, чьим помощником был Талюк, поясняет «Коммерсантъ». Журналист стал задавать ему вопросы, и тогда Талюк совершил наезд на него. Брыкин получил травмы ног, что было оценено как вред здоровью средней степени тяжести.

31 августа суд признал законным приговор Быкову, осужденному на 13 лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1990-х годах. Также его ждет второй суд за организацию преступного сообщества. По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002-го Быков единолично руководил ОПГ. Ему вменяется убийство авторитета Владимира Филиппова. Свою вину Быков не признал.