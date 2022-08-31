Приговор бизнесмену Быкову за убийства в 1990-х признан законным

Суд оставил в силе приговор в 13 лет бизнесмену Быкову за организацию двух убийств в 90-х

В Красноярском крае Восьмой кассационный суд проверил в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного на 13 лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1990-х годах. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

После рассмотрения жалобы адвокатов инстанция оставила в силе решение по делу Быкова, тем самым приговор признан законным. Защита намерена обратиться в Верховный суд России, заявил адвокат Быкова Алексей Прохоров.

30 августа сообщалось, что суд отменил арест на имущество предпринимателя. Речь идет о шести нежилых зданиях на общую сумму более 9,5 миллиона рублей.

7 сентября 2021 Свердловский районный суд Красноярска приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства в 1994 году на основании обвинительного вердикта присяжных.

Также его ждет второй суд за организацию преступного сообщества. По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002-го Быков единолично руководил ОПГ. Ему вменяется убийство авторитета Владимира Филиппова. Свою вину Быков не признал.