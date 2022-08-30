Суд отменил арест на имущество российского бизнесмена Быкова

В Красноярске суд отменил арест на имущество бизнесмена Быкова на 9,5 миллиона рублей

В Красноярске суд отменил арест на имущество бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации преступного сообщества и убийстве. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Быкова Алексея Прохорова.

Защита российского предпринимателя подала апелляционную жалобу на решение Свердловского районного суда наложить арест на шесть нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллиона рублей, и постановление было отменено. Следователи отправили материал в Емельяновский районный суд для рассмотрения.

По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002-го Быков единолично руководил преступным сообществом. В 1998 году по указанию бизнесмена, который стремился повысить свой криминальный авторитет в регионе, был расстрелян его знакомый — 48-летний житель Красноярска. Погибший — авторитет Владимир Филиппов. За организацию его убийства осудили Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка.

Раннее 7 сентября 2021 Свердловский районный суд Красноярска приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства в 1994 году. Присяжные признали его виновным.

Судом было установлено, что Быков подозревал 23-летнего члена его преступной группы Александра Наумова в подготовке на него покушения, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Первый был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе. Свою вину Анатолий Быков не признал.