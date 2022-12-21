Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом

Илон Маск назвал Twitter самолетом, который несется на высокой скорости к земле

Глава социальной сети Twitter миллиардер Илон Маск сравнил положение дел в компании с самолетом, терпящим крушение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления бизнесмена в аудиокомнате Twitter Space.

«Если бы вы смотрели с моей стороны, то происходящее напомнило бы вам самолет, несущийся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью», — сказал Маск.

По словам миллиардера, если бы он не провел реформы в компании и не уволил большую часть сотрудников, Twitter пришел бы к отрицательному денежному потоку (отток денег из компании — прим. «Ленты.ру») в размере трех миллиардов долларов. «Вот почему я провел последние пять недель, сокращая расходы как сумасшедший», — заявил бизнесмен.

Маск заверил, что Twitter якобы должен был опубликовать отчетность, где размер выручки за год составил бы три миллиарда долларов, а также там был бы отражен один миллиард долларов наличных на балансе компании. При этом перед приобретением Twitter Маском, аналитики Bloomberg прогнозировали выручку соцсети на уровне 5,2 миллиарда долларов по итогам года.

Тем не менее бизнесмен подчеркнул, что в следующем году у Twitter действительно все будет хорошо. Он ожидает, что компания может выйти на безубыточность денежных потоков.

20 декабря сообщалось, что Маск начал искать нового главу Twitter. До этого предприниматель запустил неформальный опрос пользователей по поводу необходимости своей отставки, и те поддержали уход Маска с должности. Миллиардер заявил, что уйдет с поста главы и сохранит контроль лишь над инженерными командами, когда «найдет кого-нибудь достаточно глупого, кто взялся бы за эту работу».

Ранее стало известно, что бизнесмен в 2022 году потерял больше, чем заработал в прошлом году из-за падения стоимости акций Tesla на 61 процент. Инвесторы Tesla опасаются, что бизнесмен слишком много времени уделяет новой должности главы Twitter, не успевая управлять автомобильным гигантом.

