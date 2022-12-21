Состояние Илона Маска рухнуло до минимума более чем за два года

Bloomberg: состояние Илона Маска за год сократилось на 123 миллиарда долларов

Состояние одного из богатейших людей планеты, главы SpaceX, Tesla и Twitter Илона Маска с начала года обрушилось на рекордные 123 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Таким образом, согласно актуальным данным Bloomberg Billionaires Index, стоимость активов Маска стала минимальной более чем за два года и составила 148 миллиардов долларов. Суммарно в этом году миллиардер потерял больше, чем заработал за весь 2021 год, когда его состояние было признано крупнейшим за всю историю подсчета активов богатейших людей мира.

Капитал Маска к 21 декабря за день в очередной раз сократился на 7,7 миллиарда долларов — через неделю после того, как он потерял статус богатейшего человека на планете. Его активы в основном состоят из-за акций и опционов Tesla. Акции компании в 2022 году потеряли более 60 процентов стоимости на фоне решения Маска стать главой приобретенной им недавно социальной сети Twitter. Инвесторы Tesla опасаются, что бизнесмен слишком много времени уделяет новой должности.

20 декабря сообщалось, что Маск начал искать нового главу Twitter. До этого предприниматель запустил неформальный опрос пользователей по поводу необходимости своей отставки, и те поддержали уход Маска с должности. Ранее он уже говорил, что занимать должность планирует лишь временно, а в ноябре заявил, что будет посвящать компании меньше времени.

Маск находится на второй строчке рейтинга миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Рейтинг возглавляет президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние оценивается примерно в 161 миллиард долларов.