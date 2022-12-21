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22:35, 21 декабря 2022Россия

Раскрыто число погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Администрация Ленинского района Донецка сообщила о 2 погибших при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Два человека погибли в результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

Количество раненых уточняется. На месте работают экстренные службы, добавили в администрации.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские силы обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие и раненые. По его словам, в результате атаки повреждены автомобили и строения.

20 декабря на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным президент России Владимир Путин заявил, что Киев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка и мирным жителям.

Вечером 18 декабря под обстрел в Донецке попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. 15 декабря ВСУ совершили самый мощный обстрел Донецка с 2014 года, выпустив по городу 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

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Марина Совина
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